«Le Conseil de coopération du Golfe défend les intérêts de l’Occident plus que les siens»

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) est devenu une organisation sans rôle qui sert les intérêts des occidentaux plus qu'elle ne sert ceux de ses pays membres. C'est ce qu'a affirmé, le 24 octobre, Hamad ben Jassim al-Thani, l'ancien Premier ministre qatari, en déplorant l'état de déconfiture dans lequel se trouve le CCG, causé par la crise entre ses pays membres.

١-استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 24 октября 2018 г.

«Quand j'observe la crise du Conseil de coopération du Golfe, je suis surpris par l'état dans lequel est arrivé cette institution, qui n'a plus de rôle sauf quand l'Occident lui demande d'organiser une réunion de réconciliation , qu'elle soit militaire, politique ou économique», a déclaré l'ancien Premier ministre. «Dans ce cas la chorale se rassemble, en donnant une bonne apparence, dans le but de servir les intérêts des amis et non pas pour prendre en charge ceux du Conseil», a-t-il ajouté.

٢-ولكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة.

ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن

فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 24 октября 2018 г.

Tout en déplorant le fait que le CCG ne se réunit plus pour discuter de la situation politique, économique et militaire de la région au nom de l'embargo maintenu contre le Qatar, l'ancien responsable s'est demandé: «ne faudrait-il pas que le conseil se réunisse pour l'intérêt de la région comme il le fait pour celui des amis?» «C'est triste. Alors Messieurs, même si vous refusez de vous réconcilier, faites au moins en sorte de sauvegarder les intérêts du Conseil», a-t-il encore suggéré.

​En conclusion, tout en évoquant la situation instable de la région du Golfe et les défis auxquels elle est confrontée, Hamad ben Jassim al-Thani a souligné que «personne ne prétend défendre les intérêts des autres à leur place, cependant fuir la confrontation face à ceux avec qui on ne s'entend pas ne rend également pas service à la région dans ces conditions».

٣-ولا يدعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم المنطقة بالذات في هذه الظروف. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 24 октября 2018 г.

​Début juin 2017, l'Arabie saoudite et ses alliés arabes ont rompu leurs relations avec le Qatar voisin et imposé un blocus économique strict à ce petit émirat, accusé de soutenir le «terrorisme» et de se rapprocher de Téhéran.