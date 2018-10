Macron réagit au choix du F-35 par la Belgique

© REUTERS / Australian Defence Force Pour remplacer ses F-16, la Belgique préférerait le F-35 américain au Rafale français

Emmanuel Macron a regretté vendredi le choix par Bruxelles du chasseur américain F-35 de préférence aux alternatives européennes dont l'Eurofighter Typhoon ou le Rafale.

«C'est une décision qui est liée à une procédure pour laquelle j'ai beaucoup de respect et qui est belge […]. Mais stratégiquement elle va a contrario des intérêts européens», a déclaré M.Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue slovaque Andrej Kiska à Bratislava.

«Je ferai tout pour que, dans les appels d'offres à venir des autres pays, […] des offres européennes soient promues», a-t-il promis.

Précédemment, la Belgique avait choisi de s'équiper d'avions de combat américains F-35 de Lockheed Martin, repoussant une offre française informelle de lui vendre le Rafale de Dassault Aviation. La décision de Bruxelles constitue également un revers pour Londres, Berlin, Rome et Madrid qui appuient le consortium Eurofighter via Airbus, BAE Systems et Leonardo.

