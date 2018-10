Les internautes intrigués par ce détail cocasse de Meghan Markle

La présence lors d'une visite officielle en Océanie de Meghan Markle et du prince Harry à un événement ne pouvait pas ne pas susciter la curiosité des internautes qui suivent les déplacements du couple royal. Les bras de la duchesse qui avaient l'air très brillants n'ont pas échappé aux regards attentifs.

Meghan Markle baby: Why were Meghan's arms shiny in Tonga visit? https://t.co/7WUGZldtF3 — Milliemandu (@milliemandu) October 26, 2018

​Lors d'une réception par le roi et la reine des Tonga, Tupou VI et Nanasipauʻu, la lumière a mis l'accent sur la duchesse et a exposé les bras de Meghan qui semblaient très luisants et brillants. Cette observation a provoqué un débat animé sur le Net. Le mystère a été percé un peu plus tard. En effet, Meghan Markle a utilisé un spray anti-moustiques pour se protéger contre le virus Zika, informent les médias.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le royaume des Tonga dans la catégorie 1 des pays les plus touchés par le virus Zika qui se transmet par piqûres de moustiques. Meghan Markle et le prince Harry sont en voyage en Océanie jusqu'à 31 octobre.