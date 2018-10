Une ancienne diplomate française serait en tête de la présidentielle géorgienne

Salomé Zourabichvili, ancienne diplomate française d'origine géorgienne, soutenue par le parti Rêve géorgien, aurait recueilli 52,3% des suffrages exprimés, indique un sondage réalisé par l'organisme de recherches sociologiques Psychoproect pour le compte du parti au pouvoir.

Le principal rival de Mme Zourabichvili, Grigol Vachadzé, candidat du parti d'opposition Force en l'unité arriverait deuxième avec 28,1% des suffrages exprimés. Le candidat du parti Géorgie européenne, David Bakradzé, serait troisième avec 9,2%, toujours selon ce même sondage.

«Ce sondage a été effectué à la sortie de 100 bureaux de vote. 5.124 électeurs ont été interrogés», a précisé le président du parlement géorgien Irakli Kobakhidze lors d'un point presse.

Née en 1952 à Paris dans une famille d'immigrés géorgiens, Mme Zourabichvili est considérée comme l'un des favoris de l'élection présidentielle qui se tient aujourd'hui en Géorgie, selon des médias. Elle a fait ses études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'université Columbia de New York. Dans les années 1970, Salomé Zourabichvili est entrée au ministère français des Affaires étrangères. Elle a travaillé en Italie, aux États-Unis, au Tchad et pour des missions françaises auprès de l'Onu, l'OSCE, l'Otan et l'Union européenne.

L'élection présidentielle se déroule dimanche en Géorgie. C'est la dernière fois que le chef de l'État géorgien est élu au suffrage universel. Le successeur du vainqueur de cette présidentielle sera élu par un collège électoral.

Selon le code électoral géorgien, le candidat qui a recueilli plus de 50% des voix au premier tour est élu. Si aucun des candidats n'obtient 50 % des voix, un deuxième tour de scrutin est organisé.

Détails à suivre