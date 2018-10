Italie: la Ligue bloque la transformation d'une chapelle en mosquée à Bergame

La Ligue s'est opposée au projet de transformer en mosquée la chapelle d'un hôpital de Bergame.

Une association musulmane avait formulé la semaine passée la meilleure offre lors de la vente aux enchères de cette chapelle sise dans un hôpital de Bergame, dépassant la proposition de l'Église orthodoxe roumaine qui l'utilisait jusqu'à présent pour ses offices, a communiqué Reuters. Mais le conseil régional de Lombardie, où se trouve Bergame et qui est dirigé par la Ligue, s'est opposé à la vente en application d'une loi de 2004 qui lui permet d'intervenir pour sauvegarder les sites culturels.

Attilio Fontana, président de la région, a ainsi déclaré sur Twitter n'avoir jamais mis une église en vente et être surpris que la direction de l'hôpital n'ait pas compris à quel point cette question était délicate.

Io una #Chiesa non l'avrei mai messa in #vendita, mi stupisce che l'Azienda ospedaliera non si sia resa conto della delicatezza della questione. Comunque faremo valere la #prelazione, così come previsto dalla legge, e non ci sarà spazio per alcun #ricorso.#RegioneLombardia pic.twitter.com/7uAQGLdJRb