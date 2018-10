Cette région bénéficie de l’espérance de vie la plus élevée dans l’Union européenne

Il est désormais possible d'examiner l'évolution de l'espérance de vie entre les différentes régions NUTS 2 (Nomenclature d'unités territoriales statistiques, soit un découpage territorial destiné à faciliter les comparaisons entre pays, le chiffre 2 signifiant les régions dont la population va de 800.000 à 3 millions d'habitants) au sein de l'UE, relate le site eurostat dans une publication du 28 octobre.

D'après ses analyses, les données démontrent qu'il existe une différence de 11,9 années entre les régions ayant l'espérance de vie la plus élevée et celles où elle est la plus basse.

Les régions ayant le niveau d'espérance de vie des nourrissons le plus élevé sont situées principalement en Espagne et en Italie, tandis que la majorité des régions ayant un niveau d'espérance de vie des nouveau-nés relativement bas sont situées principalement à l'est de l'UE.

Le plus haut niveau d'espérance de vie dans l'UE a été enregistré dans la capitale espagnole Madrid (85,2 ans), suivie par deux autres régions espagnoles, La Rioja et Castille-et-León (toutes deux 84,3 ans). La Provincia Autonoma di Trento en Italie se classe également à la deuxième place et à la cinquième place se trouve la région Île de France (84,2 ans).

À l'autre extrémité de la fourchette, l'espérance de vie la plus faible en 2016 a été enregistrée dans les régions bulgares de Severozapaden (73,3 ans), Yugoiztochen (74,4 ans) et Severen tsentralen (74,4 ans); dans les régions roumaines du Sud-Est (74,4 ans) et du Nord-Est (74,6 ans); et dans la région hongroise de Észak-Magyarország (74,6 ans).