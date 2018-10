Moscou met en garde contre la répétition des provocations aux armes chimiques en Syrie

Selon des informations toujours plus nombreuses, des radicaux préparent la mise en scène d'une nouvelle provocation avec des armes chimiques pour ainsi remettre en cause les efforts faits pour obtenir la désescalade du conflit et empêcher la mise en œuvre du dialogue politique en Syrie, indique le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon des informations toujours plus nombreuses, des radicaux préparent la mise en scène d'une nouvelle provocation avec des armes chimiques pour ainsi remettre en cause les efforts faits pour obtenir la désescalade du conflit et empêcher la mise en œuvre du dialogue politique en Syrie, indique le ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous recevons des informations de plus en plus alarmantes selon lesquelles certains groupes terroristes et extrémistes qui opèrent sur le territoire de la République arabe syrienne essaient de nouveau d'organiser des provocations à grande échelle avec des armes chimiques et des substances toxiques. Les activistes de la tristement célèbre organisation pseudo-humanitaire Casques blancs, spécialisée dans la réalisation d'images truquées, participent activement à ces tentatives», indique un communiqué du ministère.

La diplomatie russe indique également que le principal objectif de ces provocations est de faire porter la responsabilité de ces attaques chimiques mises en scène à Damas et d'accuser la Russie et l’Iran d’avoir laissé les autorités syriennes commettre des crimes contre la population civile.

