Un entretien de qualité sera garanti aux moteurs d'hélicoptères russes en Asie du Sud-Est

Le concepteur et producteur de moteurs d'hélicoptères russes ODK-Klimov et la société vietnamienne Helicopter Technical Service ont signé un contrat d’entretien de moteurs d'appareils de fabrication soviétique et russe, exploités au Vietnam et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, a annoncé à Sputnik un responsable de l’entreprise russe.