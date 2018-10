Le Maroc sur le podium des trois pays où les retraités français s’installent le plus

Le Maroc est le troisième pays derrière le Portugal et la Thaïlande où les retraités français préfèrent s’installer selon l’enquête publiée par le site français Retraite sans Frontières pour l’année 2018. Le média évoque entre autres les avantages du climat et du coût de la vie, mais aussi l’inconvénient d’un système de santé peu performant.

Grâce aux avantages qu'il présente du point de vue de la proximité géographique avec la France, de son climat agréable, du coût de la vie et de l'usage répandu de la langue française sur son territoire, le Maroc reste l'une des destinations privilégiées des retraités français à la recherche d'un endroit paisible où ils peuvent écouler le reste de leur vie dans de bonnes conditions. C'est ce qui ressort de l'enquête Palmarès annuel des paradis de retraite à l'étranger pour l'année 2018, publiée par le site français Retraite sans Frontières.

Selon le média, le royaume chérifien arrive en troisième position derrière le Portugal et la Thaïlande, surclassant ainsi l'île de Bali, l'île Maurice, la République dominicaine ou encore le Sénégal, la Tunisie et même l'Espagne et la Grèce.

Expliquant les raisons de l'affluence des retraités français au Maroc, le site évoque un peuple accueillant et francophone, un climat ensoleillé et des hivers doux, une proximité géographique avec la France, une large communauté d'expatriés français, un coût de la vie moins cher de 40% et enfin des services à la personne âgée économiques.

Cependant, le Maroc a aussi des inconvénients dont le plus important selon, Retraite sans Frontières, est le système de santé . En effet, les structures hospitalières du secteur public manquent de moyens et souffrent d'une mauvaise gestion. En dehors des grandes villes, les hôpitaux ne peuvent pas traiter de cas sérieux de pathologie, indique-t-il.

Le nombre de Français vivant au Maroc est estimé à près de 50.000 selon l'enquête citée ci-dessus. Ils sont répartis principalement dans les zones touristiques et les grandes villes de la côte, ainsi qu'à Marrakech.