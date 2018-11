À l’aube de la présidentielle, Bouteflika dresse le bilan de ses 20 années au pouvoir

À quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2019 en Algérie, le Président Abdelaziz Bouteflika a dressé, le 31 octobre, dans un message à la nation à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale (le 1er novembre 1954), le bilan de ses 20 années à la tête du pays en affirmant que personne ne peut nier ses réalisations en matière de redressement et de développement national.

«Il y a presque 20 ans, vous m'avez honoré de votre confiance, ô combien précieuse, alors que notre pays traversait une conjoncture difficile [à cause de la décennie noire du terrorisme, ndlr] et que l'environnement international nous avait banni et imposé un embargo non déclaré», a écrit le chef de l'État algérien tout en précisant qu'il a réussi avec l'aide du peuple «à redresser la situation et à enclencher une phase de reconstruction».

Le premier point mis en avant par le Président Bouteflika est «la paix et la réconciliation nationale» qui ont permis à l'Algérie «de renouer avec la quiétude et la sécurité», constituant les «conditions sine qua non pour tout développement, construction ou progrès».

Le second chantier auquel s'est attaqué M. Bouteflika est «la réforme de l'appareil judiciaire et législatif pour l'instauration de l'État de droit». Un processus, selon lui, qui a débouché «sur une profonde révision de la Constitution», consacrant «les droits du citoyen et de la femme en particulier», ainsi que «le tamazight, langue commune à tous les Algériens et Algériennes».

Dans le même sillage, concernant le secteur de la défense nationale, le Président algérien a affirmé que «nous avons consolidé les capacités de l'Armée nationale populaire (ANP), […] par des moyens humains et matériels, qui en ont fait une armée professionnelle, au sens propre du terme, et un bouclier solide qui préserve la sécurité du pays, des citoyens et la souveraineté territoriale de l'Algérie».

Concernant le développement économique, Abdelaziz Bouteflika a souligné que «l'Algérie a connu également un processus de développement intégré qui a touché la totalité du territoire national».

Tout en rappelant que le taux chômage «a reculé de deux tiers», et que «la richesse nationale a presque triplé en même temps», le chef de l'État algérien a souligné que, sous sa direction, l'Algérie a doublé ses capacités en matière d'enseignement et de formation, suite à la construction «de plus de 1000 lycées, de plus de 2000 CEM (collèges) et de plus de 30 universités». À ceci s'ajoute l'édification de «150 hôpitaux, de plus de quatre millions de logements […] et d'un million d'autres en cours de réalisation», sans oublier l'«amélioration des salaires et des retraites», et les «importants transferts sociaux qui dépassent les 20% du budget de l'État annuellement».

En conclusion, le président Bouteflika a également défendu le recours au financement non conventionnel qui a permis de bien gérer la crise financière apparue en 2014 suite à la chute des prix du pétrole. «Si nous avons pu éviter ces tourments, c'est grâce à la décision que nous avions prise pour le paiement préalable de la dette extérieure et la constitution d'une importante épargne interne Ainsi, notre pays a recouru, souverainement et librement, à l'endettement intérieur», a-t-il conclu.

Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, se présentera à la prochaine élection présidentielle algérienne prévue pour avril 2019 comme candidat du Front de libération nationale (FLN), a annoncé dimanche Djamel Ould Abbes, secrétaire général du FLN. Cependant, jusqu'à présent, la présidence algérienne n'a pas confirmé ces déclarations. Le chef de l'État, au pouvoir depuis 1999 détient le record de longévité à la tête de l'Algérie.