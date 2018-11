L’armée algérienne met le cap sur la construction d’outils de guerre électronique

Dans le cadre du programme de modernisation et de développement des capacités de l'Armée nationale populaire algérienne (ANP), en matière de maitrise des technologies militaires de pointe, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le chef d'État-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale, a inauguré le 31 octobre un important centre de production et de maintenance d'équipements de guerre électronique. C'est ce qu'a indiqué, le même jour, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon le communiqué, le chef d'État-major de l'ANP a procédé lors de la cérémonie officielle à «l'inauguration et l'inspection de plusieurs chaines de production». Il s'agit «de la chaine de montage de moyens de commutation d'infrastructures et de stations de fibre optique, de chaines de montage de moyens radiotéléphoniques, ainsi que de stations de télécommunication de base et d'appareils portables, d'une ligne d'intégration mécanique et d'un laboratoire de recherche et de développement», a précisé le communiqué.

© Sputnik . Host Photo Agency/Igor Zarembo L’armée algérienne utilise pour la 1ère fois des drones d’attaque en exercices (images)

Évoquant les autres missions de cet établissement, le MDN a souligné que ce dernier «prend également en charge le montage des différents moyens de télécommunications de dernière génération de haute précision, à l'instar des stations hertziennes numériques, des commutations téléphoniques numériques, ainsi que les différents appareils de téléphonie, outre les équipements de système d'interphone». Cela permet de couvrir «l'ensemble des besoins de l'ANP en ces équipements sensibles», a-t-il encore soutenu.

Concernant l'activité de maintenance, le communiqué du MDN a expliqué que le centre «prend en charge la mission de maintenance globale et de contrôle périodique de divers types de moyens de télécommunications», en ajoutant que ce dernier «dispose d'une grande capacité en matière de réparation et de maintenance des appareils de nouvelle génération dans le domaine de l'électronique de défense».

L'armée algérienne ambitionne d'arriver à fabriquer par elle-même ses armements jusqu'à son autosuffisance, afin d'assurer son autonomie et de ne plus rester tributaire des importations. C'est ce qu'a annoncé le 24 avril le général Ahmed Gaïd Salah lors du deuxième jour de sa visite d'inspection à la deuxième région militaire à Oran, dans l'ouest de l'Algérie, selon un communiqué du ministère de la Défense. Lors de son allocution, selon le même communiqué, le vice-ministre algérien de la Défense a insisté sur le fait de mettre «en valeur le haut niveau atteint par nos fabrications militaires et ce, malgré leur nouveauté et à travers lesquelles l'ANP aspire à atteindre l'autosuffisance, dans une première étape, en matière d'industrie militaire».