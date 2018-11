Ce qui rapproche la Russie et Cuba selon la déclaration signée par les deux Présidents

Le Président russe et son homologue cubain Miguel Diaz-Canel ont tenu une rencontre officielle à Moscou à l’issu de laquelle ils ont signé une déclaration commune sur les approches générales dans les relations internationales.

Le Président cubain, qui se trouve à Moscou pour la première fois depuis sa prise de fonction en avril 2018, a rencontré son homologue russe au Kremlin. Lors de cette entrevue, Miguel Diaz-Canel et Vladimir Poutine ont discuté des approches dans les relations des deux pays, ainsi qu'ont signé une déclaration commune, annonce le Kremlin sur son site.

© Sputnik . Alexei Filippov La Russie souhaite maintenir le Traité FNI, selon Lavrov

«Dans les conditions internationales actuelles qui sont caractérisées par un approfondissement des divergences dans les domaines militaire, économique, technologique, ainsi que dans d'autres domaines, l'application par certains États de mesures coercitives unilatérales contredisant le droit international, une présentation d'accusations non fondées et un refus d'exécution des obligations juridiques internationales contractées devient un facteur déstabilisant et un obstacle pour le développement normal des nations», est-il souligné dans la déclaration.

La Havane et Moscou condamnent unanimement l'application des mesures unilatérales contredisant le droit international devenues fréquentes dans les relations internationales, en exprimant leur aversion pour l'utilisation de tels moyens afin de remplacer des gouvernements légitimes, y compris l'asphyxie économique ou la déstabilisation de la situation intérieure d'un pays.

Les deux pays sont d'accord en ce qui concerne le retrait des États-Unis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), en soulignant que cela aura des conséquences négatives.

«Les parties remarquent que la décision de Washington pourrait amener des conséquences négatives pour la sécurité internationale et le système de contrôle des armements et appellent les États-Unis à reconsidérer leur intention de se retirer de l'accord», indique la déclaration commune des deux dirigeants.

Vladimir Poutine a également confirmé par la voie de cette déclaration commune la solidarité du peuple russe avec le peuple cubain dans la lutte pour l'annihilation immédiate et inconditionnelle du blocus économique, commercial et financier introduit par les États-Unis contre Cuba et qui perdure depuis presque 60 ans.

Le Président cubain Miguel Diaz-Canel est arrivé à Moscou le 1er novembre pour sa première visite officielle qui durera jusqu'au 3 novembre.