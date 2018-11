À Lattaquié, deux militaires Syriens tués dans un pilonnage des radicaux

Deux militaires syriens ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessés dans les pilonnages effectués par des radicaux contre le gouvernorat de Lattaquié et la ville d'Alep, a déclaré lors d'un point presse le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le général Vladimir Savtchenko.

Moscou a déclaré que, malgré le régime de cessez-le-feu mis en place dans la zone de désescalade d'Idlib, les bandes armées illégales ne cessaient de le violer et multipliaient les attaques.

«Ces 24 dernières heures, on a enregistré sept pilonnages contre les localités de Nahshebba, de Salikhiya et de Sandjeka dans le gouvernorat de Lattaquié et des quartiers de Sukkari, d'el-Khafia, de Halas et de Zakhabiya de la ville d'Alep. Les pilonnages ont fait deux morts et 13 blessés parmi les membres des Forces armées syriennes. Aucune victime parmi les civils n'est à déplorer», a fait savoir Savtchenko.

