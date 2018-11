«Les générations actuelles et futures doivent être confrontées à la réalité des horreurs de la guerre»: samedi, lors d’une cérémonie internationale commémorant les victimes de la Première Guerre mondiale, une capsule emplie de terre russe a été déposée à la nécropole militaire de Vouziers (Ardennes).

À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une cérémonie commémorative a eu lieu samedi 3 novembre à Vouziers, dans les Ardennes.

Les diplomates et hauts responsables russe, tchèque, slovaque, belge, allemand et français ont chacun placé des capsules contenant un peu du sol de leurs pays dans une urne en granit, laquelle a ensuite été ensevelie sous une stèle en marbre noir. La capsule de sol russe provient de la communauté de Dorokhovo, située près de Moscou.

«La Fédération de Russie apprécie hautement l'immense travail, effectué par nos amis français, afin de rendre hommage et pérenniser l'exploit sur le sol français de 246 braves combattants et prisonniers venus de la Russie lointaine, et inhumés à la nécropole de Chestres à Vouziers», a déclaré le ministre-conseiller de l'ambassade de Russie en France Artem Studennikov dans un communiqué.

© Sputnik . Les Ardennes honorent 246 combattants russes de la Première Guerre Mondiale

Selon le maire de cette ville française, Yann Dugard, la nécropole militaire est internationale, car elle abrite les restes de soldats français, russes, belges, allemands, tchèques et slovaques, morts dans le département des Ardennes.

L'inauguration de cette stèle commémorative rappellera à nos descendants le destin tragique de ces soldats, morts «souvent dans la fleur de l'âge», a souligné le ministre-conseiller russe. «Les générations actuelles et futures doivent être confrontées à la réalité des horreurs de la guerre, elles doivent continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation et de la coopération pour la paix et l'amitié entre les peuples».

© Sputnik . Les Ardennes honorent 246 combattants russes de la Première Guerre Mondiale

La cérémonie solennelle s'est poursuivie sur la place de l'hôtel de ville de Vouziers. Les représentants des délégations ont déposé des gerbes au monument aux morts, ont «ravivé» la flamme grâce à un flambeau allumé à la Flamme du Souvenir, sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Puis, les participants ont observé une minute de silence.

© Sputnik . Les Ardennes honorent 246 combattants russes de la Première Guerre Mondiale

La cérémonie marquant le 100e anniversaire de la libération de Vouziers a réuni des centaines d'invités, issus de la population locale et des villes voisines. Malgré les premières gelées d'automne, les participants sont venus à la mairie en famille, y compris avec de jeunes enfants. À la fin de la célébration, les invités de haut rang des différents pays se sont tenu par la main, en signe d'amitié entre les États.

La Première Guerre mondiale (3 août 1914 — 11 novembre 1918) est l'un des conflits armés les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, qui a impliqué 38 États sur les 59 existant à cette époque. Elle a opposé la Triple Entente (coalition entre l'Empire russe, l'Angleterre et la France) à la Triple Alliance (ou Triplice, alliance conclue entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie). Au cours de la guerre, 70 millions de personnes ont été mobilisées dans les rangs des armées, dont 10 millions ont été tuées ou portées disparues.