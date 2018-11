La Marine canadienne commande le 6e navire de patrouille arctique

Le ministre canadien de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a annoncé vendredi 2 novembre que la Marine royale canadienne allait se doter du sixième navire de patrouille arctique qui sera construit au chantier naval Irving, à Halifax.

BREAKING: Canada will purchase a 6th Arctic & Offshore Patrol Ship. (Original plan was to build 5.) pic.twitter.com/x1tkQeuIri — Brett Ruskin (@Brett_CBC) 2 ноября 2018 г.

​«Je me réjouis de confirmer aujourd'hui que notre Marine royale canadienne recevra un sixième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique, comme énoncé dans notre politique Protection, Sécurité, Engagement», a-t-il ainsi déclaré.

Par ailleurs, le ministre a précisé que le financement nécessaire pour effectuer les travaux de construction avait été trouvé sans toutefois préciser la somme concrète.

Grand jour pour la @mrc_rcn avec l’annonce d'achat d'un 6e navire de patrouille extracôtier et arctique fournissant à nos femmes et hommes ce dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Ce nouveau navire créera des centaines d'emplois pour les travailleurs de @IrvingShipbuild. pic.twitter.com/DV5pP1l1H5 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) 2 ноября 2018 г.

En 2015, le gouvernement canadien a signé un contrat avec la société Irving Shipbuilding portant sur la construction de six navires de patrouille arctique. Cependant, plus tard, il a été communiqué que seul cinq navires seraient construits. Le coût du contrat était alors de quelque 3,5 milliards de dollars américains.Les navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique (NPEA) patrouilleront les océans du Canada, y compris l'Arctique, étant adaptés aux missions à l'étranger qui touchent, entre autres, le soutien aux partenaires internationaux, l'aide humanitaire, le secours en cas de catastrophe, les activités de recherche et de sauvetage et la lutte antidrogue. Le premier NPEA devrait être livré à la Marine royale canadienne à l'été 2019.