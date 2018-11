Les plus grands: le Titanic II, pourra-t-il surpasser ces navires de croisière? (photos)

Si le Titanic II, future réplique d’un des bâtiments les plus célèbres de l’Histoire, est réalisé en 2022, il devra rivaliser avec des navires de croisière beaucoup plus grands, avancés et mieux équipés. Sputnik a réalisé la liste de ces bateaux, incarnations du luxe et du progrès technique.

© AP Photo / Blue Star Line Le Titanic II prendra le large en 2022

Alors que le projet de Titanic II, dont la réalisation a été reprise fin octobre, ne serait terminé que vers 2022, les amateurs de voyages maritimes peuvent apprécier des bateaux de croisière plus grandioses que la réplique du navire le plus connu de l'Histoire, dont la longueur et le déplacement sont de plus de 250 mètres et 50.000 tonnes respectivement.

Le Symphony of the Seas

À l'heure actuelle, le plus grand vaisseau commercial est le Symphony of the Seas qui réalise des croisière de l'entreprise touristique Royal Caribbean International. Ce navire de 18 ponts et de 362 mètres de long a été construit cette année à Saint-Nazaire, en Bretagne. Le Symphony of the Seas, dont l'équipage est de 2.200 personnes, est capable d'accueillir 6.680 passagers dans 2.759 chambres, qui peuvent profiter d'une vingtaine de piscines et restaurants, de boîtes de nuit et d'un centre de loisirs et même d'un parc tropical

Comme ses confrères de la même classe Harmony of the Seas, l'Allure of the Seas et l'Oasis of the Seas, ce géant d'un déplacement d'eau de 228.081 tonnes, assez rapide malgré sa taille, 22 nœuds, effectue des croisières dans la mer des Caraïbes et entre dans des ports des États-Unis, des Bahamas, de Haïti, du Honduras et du Mexique.

Enregistré en Suisse, qui n'a jamais eu un accès à la mer, la société de navigation MSC Croisières dispose de ce bateau de croisière, cinquième en tonnage brut, 171.598 tonnes.

Mis à l'eau en 2017 également à Saint-Nazaire, ce navire de 315 mètres de long navigue en Méditerranée, dans la Baltique et dans la mer du Nord. En dehors des curiosités des ports des trois mers et des beautés maritimes, les 5.714 passagers du MSC Meraviglia peuvent profiter de divertissements tels qu'un parc aquatique, des performances du Cirque du Soleil et faire un voyage gastronomique dans les 12 restaurants à bord du bateau.

Le trio remarquable de classe Quantum de l'opérateur Royal Caribbean International est guidé par le paquebot Ovation of the Seas de 348 mètres de long, d'un mètre plus long que ses confrères, Anthem of the Seas et Quantum of the Seas.

Construit dans la ville allemande de Papenbourg en 2016, le bateau a le même nombre de ponts que le leader de notre liste, le Symphony of the Seas, toutefois, accueille moins de passagers, jusqu'à 4.180 personnes dans 2.091 cabines.

Quant aux divertissements, les plus authentiques d'entre eux sont une simulation de parachutisme dans une chambre panoramique avec vue sur l'océan, un simulateur de surf en plein air et un mur d'escalade. De nombreux restaurants, bars et établissements de loisirs familiaux sont proposés pour les amateurs de passe-temps plus tranquilles. Tous ces services sont disponibles lors de croisières vers l'Alaska, Hawaï, Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Connus comme des grands navigateurs depuis l'époque des vikings, les Norvégiens continuent de suivre les traditions de leurs ancêtres. Le bâtiment Norwegian Bliss de 168.028 tonnes de déplacement d'eau et de 333 mètres de long et ses confrères Norwegian Joy et Norwegian Escape de l'entreprise Norwegian Cruise Line en sont de bons exemples.

Ce projet est un symbole de la mondialisation. Étant dans la flotte d'une entreprise américaine fondée par un Norvégien, ce bateau effectue des croisières presque partout dans le monde, de l'Alaska à la côte ouest des États-Unis en passant par la mer des Caraïbes et le canal de Panama.

À bord du Norwegian Bliss, dont l'équipage est de 1.716 personnes, les passagers, dont le nombre peut atteindre 4.004, peuvent choisir entre jouer au mini-golf, participer à une course de karting sur le 19e pont supérieur, visiter la salle de concert ou tenter leur chance dans le casino.

Ayant ouvert notre liste, un navire de la Royal Caribbean International la ferme avec le bâtiment Liberty of the Seas mis à l'eau en 2007, le seul dans le classement ayant plus de 10 ans. En même temps, il est relativement moins grand que les vaisseaux susmentionnés. Les 4.960 passagers du Liberty of the Seas sont accueillis dans 1.899 cabines sur les 14 ponts de ce navire de 338 mètres de long et de 154.407 tonnes.

Le Liberty of the Seas, dont à bord un parc aquatique, un simulateur de surf, des piscines panoramiques, des boutiques, des restaurants et d'autres loisirs sont disponibles, fait des croisières régulières du port de Galveston au Texas vers le Honduras, le Mexique, la Jamaïque et les îles Caïmans.