Sous une pluie de sanctions, des exercices militaires lancés en Iran

Dès ce lundi 5 novembre, les États-Unis rétablissent les sanctions contre les secteurs pétrolier et financier iraniens qui avaient été levées sous Barack Obama. Dans le même temps, l'Iran a lancé des exercices de grande échelle impliquant divers armements, a rapporté l'agence Mehr.

Les manœuvres, qui dureront deux jours, couvriront plus de 500.000 kilomètres carrés du territoire iranien. Ils prévoient également d'utiliser les forces aéronautiques du corps des Gardes de la révolution islamique, dont l'aviation et des systèmes de défense aérienne.

Selon l'armée iranienne, le but des exercices est de «tester les missiles, les munitions et les systèmes de sa production nationale». De plus, les manœuvres permettront de détecter, de poursuivre et de détruire des cibles d'un ennemi conventionnel.

Le 3 novembre, l'Iran a lancé la production en série de son premier chasseur de quatrième génération, le Kowsar.