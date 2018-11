Sanctions contre Téhéran: les USA introduisent des exceptions temporaires pour huit pays

La Chine, la Corée du Sud et la Turquie sont parmi les huit pays qui ne seront temporairement pas soumis aux mesures restrictives imposées par les États-Unis concernant l’Iran, a annoncé le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

Après avoir remis en vigueur aujourd'hui des sanctions contre Téhéran, Washington a annoncé des dérogations temporaires pour huits États:

«Les exceptions sont la Chine, la Corée du Sud, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon,Taiwan et la Turquie. Chacun de ces pays a fait la preuve qu'il achetait considérablement moins de brut iranien depuis les derniers six mois»», a précisé aux journalistes le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

La centrale nucléaire de Bouchehr et deux autres projets nucléaires civils ne sont pas non plus soumis aux mesures américaines.

Les États-Unis ont ciblé plus de 700 personnes et organisations, dont des banques, des avions et des navires, dans la nouvelle liste de sanctions adoptées contre l'Iran, a annoncé lundi le département du Trésor dans un communiqué.

Détails à suivre