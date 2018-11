Affaire Khashoggi: des «nettoyeurs» saoudiens à Istanbul pour «effacer les preuves»?

Le vice-président turc, Fuat Oktay, a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte, relative aux informations selon lesquelles le corps du journaliste saoudien Jamal Khashoggi aurait été dissous dans de l'acide.

«Notre parquet avait précédemment déclaré que le corps de Jamal Khashoggi avait été démembré, alors que maintenant nous disposons d'informations indiquant qu'il aurait pu être dissous dans de l'acide», a précisé Fuat Oktay, dans une interview accordée à l'agence de presse Anadolu.

«La Turquie fait tout pour percer le mystère du crime, l'enquête avance, mais il faut encore poser des questions à l'Arabie saoudite, et l'exigence qui lui a été adressée pour qu'elle livre les coupables reste en vigueur», a-t-il ajouté.

Le journal turc Sabah a affirmé pour sa part qu'une «équipe de nettoyeurs» saoudienne composée de 11 membres, dont un chimiste et un expert en toxicologie, était arrivée à Istanbul le 11 octobre, soit neuf jours après la disparition de Jamal Khashoggi, pour effacer les preuves de l'assassinat. Toujours selon Sabah, les enquêteurs turcs n'ont pu avoir accès au consulat et à la résidence que lorsque le corps a eu disparu et toute trace été effacée.

«Le fait qu'une équipe de nettoyeurs ait été dépêchée d'Arabie saoudite neuf jours après le meurtre, suggère que de hauts responsables saoudiens étaient au courant de la mise à mort de Khashoggi», et qu'elle est venue en Turquie «dans le seul but d'effacer les preuves du meurtre», a par ailleurs déclaré un haut responsable turc, cité par l'AFP sous couvert de l'anonymat.

Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi n'a plus donné signe de vie depuis son entrée le 2 octobre dernier au consulat saoudien à Istanbul. Un peu plus de deux semaines après sa disparition, sa mort a été confirmée par le procureur général Cheikh Saoud al-Mojeb. Celui-ci a expliqué que le journaliste était mort au cours d'une rixe dans le consulat. 18 Saoudiens ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Le roi Salmane d'Arabie saoudite a, en outre, renvoyé un haut responsable du renseignement saoudien, Ahmad al-Assiri, et un important conseiller à la cour royale, Saoud al-Qahtani, deux proches collaborateurs du prince héritier Mohammed ben Salmane.