Quel pays dispose de l’armée la plus puissante d’Europe?

Parmi 25 pays européens, c’est l’armée russe qui serait la plus puissante du continent, selon un classement réalisé par la revue Business Insider qui a analysé les chiffres du contingent militaire, de l’équipement et de l’aviation ainsi que le budget réservé à la Défense de chaque pays.

Après avoir analysé des paramètres tels que les effectifs du contingent militaire, la quantité d'armements et d'aviation ainsi que le budget réservé à la Défense, la revue Business Insider a dressé une liste de 25 pays, en les classant en fonction de la puissance de leur armée.

Ainsi, selon les informations de la revue, c'est la Russie qui possède l'armée la plus puissante d'Europe avec ses 3,5 millions de militaires, près de 4.000 avions, plus de 20.000 chars et plus de 350 navires tandis que le budget militaire russe est estimé à 47 milliards de dollars.

La deuxième position est attribuée à la France qui compte plus de 388.000 militaires ainsi que plus de 1.200 avions. Son budget militaire s'élève à 40 milliards de dollars.

Le trio de tête est clos par le Royaume-Uni qui totalise 279.000 militaires et quelque 800 avions. Son budget militaire s'élève à 50 milliards de dollars.

Plus loin dans le top-10 on retrouve la Turquie, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Grèce. L'Ukraine, quant à elle, se trouve à la dixième position.

La dernière place du classement est attribuée à la Belgique qui compte plus de 38.000 militaires avec un budget militaire de quelque 5 milliards de dollars.