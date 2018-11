Macron aurait-il sapé la rencontre Poutine-Trump à Paris?

Emmanuel Macron aurait empêché la tenue d’une rencontre plein format entre Vladimir Poutine et Donald Trump en marge des célébrations du centenaire de l'armistice du 11 novembre à Paris, a suggéré une source du journal russe Kommersant précisant que le Président français n’aurait pas voulu que cette rencontre attire toute l’attention du public.

Alors que le Kremlin a annoncé que Donald Trump et Vladimir Poutine auraient une brève rencontre à Paris le 11 novembre au lieu d'un entretien plein format, un interlocuteur du journal russe Kommersant a suggéré que ce changement pourrait provenir de la volonté d'Emmanuel Macron.

Ainsi, selon la source diplomatique européenne proche du dossier, la partie française ne voulait pas que les négociations des deux leaders attirent toute l'attention du public en laissant les célébrations du centenaire de l'armistice moins appréciées.

«Alors que tout le monde se demande à quoi est lié ce changement de format de la rencontre (…) et invente des réponses dans le style de la haute politique, tout s'est avéré être trivial: Emmanuel Macron a demandé à Moscou et à Washington de ne pas tenir de discussions plein format à Paris afin de ne pas "occulter" les événements et les réunions préparées par l'Elysée», lit-on dans le média.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a «laissé sans commentaire» les informations obtenues par Kommersant. Il a également assuré qu'à Paris Vladimir Poutine et Donald Trump «se croiseraient d'une manière ou d'une autre et conviendraient de leur prochaine rencontre afin de discuter plus en détail».

Le Président Trump avait précédemment déclaré que sa rencontre avec M.Poutine, qui devait se dérouler à Paris n'aurait pas lieu , avant de confirmer son intention de discuter avec le Président russe lors du sommet du G20 en Argentine fin novembre.

Une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le 11 novembre à Paris, avait été précédemment évoquée par le conseiller du Président russe, Iouri Ouchakov, et le conseiller à la sécurité nationale américaine, John Bolton.

Les chefs d'État et de gouvernement de près de 80 pays sont attendus à Paris le 11 novembre pour le centenaire de l'armistice de 1918. Au total, plus de 120 dignitaires étrangers représentant les États belligérants de la Première Guerre mondiale, les Nations unies et d'autres organisations internationales seront réunis devant l'Arc de triomphe.