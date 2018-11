Téhéran teste des systèmes antiaériens de fabrication nationale

Dans le cadre des manœuvres de deux jours lancées lundi, jour de la réintroduction des sanctions américaines, Téhéran a testé des systèmes antiaériens de fabrication nationale, dont des Khordad-3, Mersad et Talash, indiquent des médias iraniens.

Lors des exercices de grande échelle qui ont débuté ce lundi, l'Iran a testé ses systèmes antiaériens modernisés, annoncent des médias iraniens.

L'armée iranienne et le corps des Gardiens de la Révolution islamique (GRI) ont frappé des cibles avec des missiles Sayyad-2 lancés par un système Talash capables de détruire les aéronefs à moyenne et haute altitude. Le GRI a éliminé une cible aérienne conventionnelle au moyen du système Khordad-3, également de fabrication iranienne.

Des systèmes de moyenne portée Mersad ont également engagés dans ces manœuvres.

Le 5 novembre, le jour même de la réintroduction des sanctions américaines, Téhéran a lancé des exercices de deux jours. Selon l'armée iranienne, le but de ces exercices est de «tester les missiles, les munitions et les systèmes de production nationale».

En mai dernier, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'accord de Vienne sur le dossier du nucléaire iranien conclu en 2015, avant de rétablir une première série de sanctions contre Téhéran en août. Les pays membres de l'Union européenne, tout comme la Russie et la Chine, ont pour leur part indiqué vouloir préserver l'accord de Vienne. Les États signataires du document sont ainsi convenus de poursuivre leurs efforts pour maintenir les échanges commerciaux avec Téhéran malgré le rétablissement des sanctions américaines.

De nouvelles sanctions ciblant le secteur pétrolier iranien ont été introduites le 5 novembre. Les États-Unis ont ciblé plus de 700 personnes et organisations, dont des banques, des avions et des navires, dans la nouvelle liste de sanctions adoptées contre l'Iran, a annoncé lundi le département du Trésor dans un communiqué.