Terroristes en Syrie: les USA en consultations permanentes avec la Russie et la Turquie

Les États-Unis sont informés de la menace du retour de djihadistes ayant combattu en Syrie dans leurs pays d'origine et sont en consultations permanentes avec la Russie et la Turquie concernant ce problème, a déclaré aux journalistes le représentant spécial des États-Unis pour la Syrie James Geffrey.

© AP Photo / Vladimir Poutine évalue la situation à Idlib

«Nous sommes bien informés de la présence d'éléments du Front al-Nosra* et de Daech* à Idlib et nous sommes en consultations permanentes, surtout avec les gouvernements russe et turc concernant la façon d'agir. Nous sommes préoccupés par ces individus, en particulier en ce qui concerne le risque de leur départ de Syrie et leur dissémination dans le monde entier», a indiqué le représentant spécial.

Auparavant, le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine, intervenant lors du 8e Forum de Xiangshan sur la sécurité, avait déclaré que près de 50.000 personnes partageant des opinions extrémistes, avaient traversé la frontière syro-irakienne et que leur retour dans leur pays ou leur départ pour d'autres pays, élargissait la géographie de la dissémination des cellules de Daech*.

* Organisation terroriste interdite en Russie