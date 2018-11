Un propriétaire de maisons closes gagne «depuis l’au-delà» les élections US de mi-mandat

En dépit du fait qu'il a perdu la vie le 16 octobre dernier, le propriétaire de maisons de tolérance et vedette de la télé réalité, Dennis Hof, a pu remporter les élections de mi-mandat et a été élu à la 32e assemblée de district du Nevada, rapportent des médias américains.

D'après la presse, les autorités du Nevada n'ont pas retiré le nom du candidat des bulletins après son décès. Elles ont seulement affiché dans les bureaux de vote des annonces pour rappeler qu'il était mort, ce qui n'a pas empêché les électeurs de lui accorder leurs suffrages. Maintenant, un autre Républicain sera nommé pour prendre sa place.

Le corps de M.Hof a été découvert le 16 octobre dernier après une soirée organisée à l'occasion de son 72e anniversaire, précise The Washington Post. D'après ce média, la cause de sa mort n'a pas encore été établie, il ne s'agirait pourtant pas d'un acte criminel.

L'homme possédait plusieurs maisons closes dans le Nevada, le seul État où leur exploitation est légale.

Dennis Hof participait à une émission de télé réalité pour adultes sur la chaîne HBO Cathouse (Bordel) et a aussi écrit un livre intitulé The Art of the Pimp (l'Art d'être proxénète).

Organisées deux ans après la présidentielle, les élections de mi-mandat sont souvent perçues comme un référendum sur le locataire de la Maison-Blanche. Le vote devait déterminer la majorité au Congrès américain pour les deux dernières années de la présidence Trump.