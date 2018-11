La Chine met en garde contre «un désastre pour tous» en cas de conflit avec les États-Unis

Une éventuelle confrontation militaire entre la Chine et les États-Unis pourrait entraîner un «désastre pour tous», et non seulement pour les deux pays, a déclaré le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe.

«Les Forces armée chinoises s'opposent de façon décisive à tous les agissements destinés à diviser le pays, elles agiront à n'importe quel prix pour protéger la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays», a affirmé Wei Fenghe, dont le discours est diffusé sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères.

© AP Photo / Chiang Ying-ying Pékin menace de recourir à la force pour empêcher la scission de Taïwan

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, et le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, ont reçu leurs homologues chinois Yang Jiechi et Wei Fenghe. Leur entrevue avait apparemment pour but d'ouvrir la voie à une rencontre entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping, lors du sommet du G20 qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre en Argentine.

Wei Fenghe a également affirmé que la Chine était prête à poursuivre avec les États-Unis un dialogue en se fondant sur le respect des intérêts mutuels et la confiance, afin d'estomper les désaccords.

Les deux parties ont évoqué la plupart de leurs différends, notamment leur conflit commercial, la liberté de navigation dans la région Asie-Pacifique, ainsi que la souveraineté de Taïwan et les droits de la minorité musulmane de Chine.

Alors que les mises en garde se multiplient quant aux risques que fait planer la guerre commerciale sur l'économie mondiale, Donald Trump s'est montré optimiste ces derniers jours à propos de la possibilité d'un accord sur ce point avec la Chine, tandis que Xi Jinping s'est de nouveau engagé à ouvrir davantage son marché aux importations.