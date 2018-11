Pourquoi l’UE recommande-t-elle à la Serbie de renoncer au gaz russe?

Les recommandations de Bruxelles de renoncer au gaz russe en faveur de sources d'énergie renouvelable rappellent bien la phrase attribuée, peut-être faussement, à la reine de France Marie-Antoinette: «S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche!», a déclaré à Sputnik Jelena Putnikovic, spécialiste serbe de l'énergie.

La Serbie souhaite acheter du gaz russe via le Turkish Stream

Selon l'interlocutrice de l'agence, cela montre à quel point l'Union européenne ignore la situation énergétique non seulement en Serbie, mais aussi sur l'ensemble des Balkans.

«Ou peut-être, ils [les bureaucrates de l'UE, ndlr] ont déjà oublié qu'après l'arrêt du transit de gaz russe via l'Ukraine, les gens mourraient tout bonnement de froid en Bulgarie?», s'est indigné Mme Putnikovic, critiquant les conseils de Bruxelles.

Et de supposer qu'il s'agissait sans doute du lancement d'une campagne contre la construction d'un gazoduc qui permettrait, via la Serbie et la Bulgarie, de livrer du gaz russe en Autriche et en Hongrie.

«Il est évident que Bruxelles agit sous pressions des États-Unis. […] Recommandant à la Serbie de renoncer au gaz russe, l'UE se prononce en fait contre le transit du gaz russe à travers les Balkans», a résumé l'interlocutrice de Sputnik.