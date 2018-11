Une famille filme sa fuite en voiture à travers les flammes en Californie (vidéo)

Protégée uniquement par leur véhicule, la famille de Brynn Parrott Chatfield est parvenue à fuir les feux qui s'approchaient de la ville de Paradise, en Californie. Encerclés par les flammes, ils sont parvenus à filmer leur exploit:

«Ma ville Paradise est en feu. Ma famille est évacuée et en sécurité, mais mes amis ne sont pas tous en sécurité. C'est très surréaliste. Les choses marchent toujours pour nous, mais l'inconnu est un peu angoissant», a écrit Mme Chatfield dans une légende qui accompagne la vidéo.

Pour le moment, on décompte au moins 25 morts dans les incendies qui ravagent la Californie. Dans le même temps, 35 personnes sont toujours portées disparues. Les feux persistent en raison de vents violents et d'une grande sécheresse dans la zone concernée.

Plus de 6.700 maisons et bureaux ont été détruits par les feux qui ont dévasté plus de 40.500 hectares. L'incendie, considéré comme l'un des plus destructeurs de l'histoire de la Californie, n'est actuellement maîtrisé qu'à 20%, selon les pompiers.