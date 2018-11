Trump et Poutine à Paris, un «signe d’espoir» pour le Premier ministre belge

Le fait que la commémoration du centenaire de l’armistice ait réuni plus de 70 chefs d’État et de gouvernement et entre autres Donald Trump et Vladimir Poutine, montre qu’il y a toujours un espace pour le dialogue, d’après le Premier ministre belge Charles Michel.

Il y a un «signe d’espoir» dans la rencontre des Présidents américain et russe, ainsi que d’autres chefs d’État et de gouvernement à Paris pour le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale , a déclaré dimanche le Premier ministre belge Charles Michel à l’issue des commémorations parisiennes.

«Voir réunis tant de dirigeants du monde, Trump et Poutine l’un à côté de l’autre, c’est un signe d’espoir», a indiqué M.Michel cité par les médias francophones.

Selon le Premier ministre, les cérémonies qui ont réuni plus de 70 chefs d’État et de gouvernement dans la capitale française, ont été émouvantes «et aussi un moment important, parce que chacun est bien conscient des conflits, potentiels et réels, qui agitent le monde actuellement».

«Cela ne signifie évidemment pas que tous les conflits sont résolus, mais bien qu'il existe encore de l'espace pour le dialogue, et c'est nécessaire», a-t-il ajouté.

M.Michel a estimé que les tragédies du siècle dernier étaient «directement liées à l'unilatéralisme et la souveraineté égoïste».

«Pour les défis de demain, cela signifie qu'il est plus que jamais nécessaire de coopérer davantage et d'opter pour la négociation. Est-ce simple? Non. Mais c'est toujours un choix courageux, et surtout nécessaire pour les générations à venir», a conclu le chef du gouvernement.

Après la commémoration internationale à Paris, Charles Michel devait participer en soirée à une édition spéciale de la cérémonie du «Last Post» à la Porte de Menin à Ypres, un haut lieu de la Première Guerre mondiale en Flandre occidentale.