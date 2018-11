Gaza: l'immeuble de la télévision du Hamas détruit par l'aviation israélienne (vidéo)

Le bâtiment de la chaîne de télévision du mouvement Hamas, Al-Aqsa TV, a été détruit lundi soir par une frappe menée par l'aviation israélienne dans la bande de Gaza, a annoncé le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum.

طيران الاحتلال الحربي يقصف ويدمر مقر فضائية الاقصى بغزة. pic.twitter.com/VSnUpYUb2s — شجاعية (@shejae3a) 12 ноября 2018 г.

«Huit missiles ont été tirés contre le bâtiment d'Al-Aqsa TV, provoquant son effondrement», a indiqué le porte-parole.

Aucune victime n'a été rapportée dans un premier temps.

Selon les médias locaux, les frappes israéliennes ont été précédées par l'envoi de dispositifs non explosifs ou de faible puissance communément employés par l'armée israélienne pour signifier aux occupants d'un bâtiment civil d'évacuer les lieux avant une attaque.

L'Armée de défense d'Israël a annoncé plus tôt dans la journée avoir attaqué plus de 70 cibles dans la bande Gaza en réponse aux tirs de roquettes et obus par des combattants palestiniens. Selon l'armée, plus de 300 roquettes ont été tirées contre le territoire israélien dont plusieurs dizaines ont été interceptées par le système de défense antiaérienne Iron Dome.

Détails à suivre