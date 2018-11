Enlèvement de masse d'enfants au Cameroun, de nouveaux otages libérés

Soulagement au Cameroun. Sur les quatre otages qui restaient encore en captivité après un enlèvement massif à la Presbyterian Secondary School de Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, trois ont retrouvé la liberté lundi 12 novembre. Il s'agit de deux élèves et de la directrice de cet établissement. Pour l'heure, les circonstances et les conditions de leur libération ne sont pas connues. Les personnes concernées ont été enlevées le 5 novembre dernier, en même temps que 79 autres individus dans cette localité du Cameroun située dans une région en proie à une violente crise séparatiste. Deux jours après cet enlèvement, les autorités camerounaises avaient annoncé la libération de 79 otages, dont 78 écoliers et un encadreur.

Dans un communiqué relayé mercredi 7 novembre, le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Didier Badjeck, est revenu sur les circonstances de la libération des 79 otages.

© REUTERS / Reuters TV/File Photo Un missionnaire américain tué dans le nord-ouest séparatiste du Cameroun

«Après plusieurs reconnaissances engageant de gros moyens de surveillance, notamment aériens, la zone de probabilité de la cachette s'est précisée sur la Presbyterian's school de Bafut. La zone a été bouclée et au regard de cette pression, les terroristes ont libéré les enfants. L'assaut a été proscrit pour ne pas faire courir de risques aux otages.»

Il s'agissait du plus important kidnapping dans cette zone anglophone depuis le début de ce conflit armé. Dès l'annonce de cet enlèvement massif qui a choqué le Cameroun, les autorités ont porté leur soupçon vers les sécessionnistes. Dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée fin 2016. Elle s'est transformée fin 2017 en conflit armé, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés.