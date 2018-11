Des étudiantes kidnappées par un chauffeur de bus de transport universitaire à Alger

Un chauffeur de bus de transport universitaire a kidnappé le 10 novembre un groupe d'étudiantes de l'École supérieure de commerce de Koléa, à l'ouest d'Alger, selon le site d'information Tout Sur l'Algérie dans son édition du 12 novembre.

Selon des étudiantes ayant pris ce bus citées par TSA, après le départ du véhicule de la station Tafourah à Alger-centre, ces dernières ont remarqué que le chauffeur avait pris une autre direction que celle du pôle universitaire de Koléa.

«J'étais assise devant le chauffeur. Il n'était pas dans son état normal. Il roulait à toute vitesse. On criait fort pour attirer son intention sur le fait qu'il n'était pas sur le bon chemin. Mais sans succès. Agacé par nos protestations, il a pris le téléphone et a commencé à parler à d'autres personnes pour leur annoncer qu'il venait avec 50 jeunes filles et qu'il a tenu parole», a confié une étudiante au média. «Quand nous avons entendu cette conversation téléphonique, nous avons eu très peur. Certaines ont paniqué et ont sauté par les fenêtres. D'autres se sont jetées sur le chauffeur pour tenter de prendre le contrôle du bus. Mais le chauffeur est devenu agressif», a-t-elle encore ajouté.

Paniquées par les propos du chauffeur, les étudiantes se sont révoltées et ont forcé ce dernier à arrêter son bus. «Il s'est arrêté non loin de la gendarmerie nationale. Certainement qu'il ne voulait pas prendre le risque de passer devant la gendarmerie, avec un bus plein d'étudiantes qui criaient et sautaient. Nous étions soulagées», a affirmé la même étudiante.

Selon TSA, en solidarité avec leurs collègues et en guise de protestation contre ce genre de comportement, les étudiantes de l'École supérieure de commerce de Koléa ont organisé, dimanche 11 novembre, un rassemblement pour réclamer des sanctions contre le chauffeur.