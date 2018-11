Défiant Trump, Merkel prend la défense de l'idée d'une armée européenne

Il faut «travailler à une vision qui nous permette d'arriver un jour à une véritable armée européenne», a déclaré mardi la chancelière allemande Angela Merkel, prenant la parole à la session plénière du Parlement européen à Strasbourg qui se tient du 12 au 15 novembre 2018.

Elle a fait remarquer que cette armée «complètera de façon très utile l'Otan», a encore précisé la chancelière.

«Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker disait déjà il y a quatre ans qu'une armée européenne montrerait au monde qu'entre les pays européens, il n'y aurait plus jamais de guerre», a-t-elle indiqué.

© REUTERS / Vincent Kessler Armée européenne: Trump rappelle à Macron que l’Allemagne était aussi un danger

Angela Merkel a rappelé que les Européens s'étaient engagés à développer des systèmes d'armement communs et à pratiquer une politique d' exportation d'armements commune. Souhaitant qu'ils soient plus actifs et influents sur la scène internationale, elle a proposé que les décisions de politique extérieure ne soient plus adoptées à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée, une idée également défendue par Emmanuel Macron.

Cette déclaration d'Angela Merkel a été faite dans le contexte de la réprobation de l'idée sur une armée européenne par Donald Trump qui a récemment rappelé à la France ce qu'elle avait subi dans les deux guerres mondiales.

Dans une interview accordée le 6 novembre à la radio Europe 1, Emmanuel Macron s'était déclaré favorable à la création d'une «vraie armée européenne», notamment pour contenir la Russie qui aurait «montré qu'elle pouvait être menaçante».

Quatre jours plus tard, Donald Trump avait qualifié d'«insultante» l'idée du Président français et proposé aux Européens de payer leur part à l'Otan, subventionnée largement par Washington.

Vladimir Poutine a à son tour qualifié cette intention des Européens de désir naturel qui serait «un processus positif pour le renforcement du monde multipolaire».