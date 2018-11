Un parlementaire russe qualifie les relations algéro-russes «d’exemplaires»

Les relations algéro-russes ont atteint un tel niveau d’intensité et d’exemplarité, que nous souhaitons le même type de coopération avec tous nos partenaires étrangers, a déclaré le 13 novembre à Alger le président du comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie.

En visite le 13 novembre à Alger, Viktor Bondarev, le président du comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, a salué dans une déclaration à la presse le «haut» niveau des relations bilatérales sur plusieurs plans qui lient l'Algérie à la Russie.

«Nous souhaiterions que nos relations avec nos amis à travers le monde soient au même niveau que celles qui nous lient à l'Algérie», a déclaré le parlementaire russe au terme de l'audience que lui a accordée le président du Conseil de la nation (la chambre haute du parlement algérien), Abdelkader Bensalah.

Tout en réitérant l'engagement de son pays à promouvoir ces relations au service des intérêts communs des peuples des deux pays, M.Bondarev a affirmé avoir évoqué avec M.Bensalah les relations parlementaires, en particulier l'accord de coopération signé en 2014 entre le Sénat algérien et le Conseil de la Fédération de Russie.

Pour sa part, M.Bensalah, s'exprimant sur la qualité des relations bilatérales entre l'Algérie et la Russie, a affirmé que ces dernières sont historiques «pérennes et régulières».

Pour rappel, lors de sa visite officielle à Moscou les 18 et 19 février derniers, le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a mené des discussions de haut niveau avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, puis avec le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev et, enfin, avec le vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Ilias Oumakhanov.

Lors de ces entretiens, les questions de partenariats stratégiques concernant la coopération militaro-technique, scientifique, énergétique, industrielle et culturelle ont été abordées. La visite du ministre algérien était aussi l'occasion d'évoquer les questions internationales et régionales d'intérêt commun, comme la situation en Syrie, en Libye, la question du Sahara occidental, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, sur lesquelles la Russie et l'Algérie sont en parfait accord, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.