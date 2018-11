Des civils tués et blessés dans une frappe de la coalition US à Deir ez-Zor, selon Sana

Les frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre la ville de Hadjin et la localité d'al-Chaafa dans le gouvernorat de Deir ez-Zor ont fait des victimes parmi les civils, vient d'annoncer l'agence Sana, se référant à des sources locales.

«L'aviation de la coalition internationale a effectué mercredi des raids contre des quartiers résidentiels de Hadjin et des maisons d'al-Chaafa, dans l'est du gouvernorat de Deir ez-Zor, avec des bombes à sous-munitions, ce qui a fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et a causé d'importants dégâts aux maisons et aux biens des habitants», a noté l'agence.

Les bombes à sous-munitions sont totalement interdites par une Convention ad hoc de 2008 signée par plus de cent pays. Les États-Unis et plusieurs autres pays ne l'ont pas rejointe.

© REUTERS / USAF/Staff Sgt. Shawn Nickel/handout via Reuters La coalition US aurait utilisé des bombes à sous-munitions pour frapper Deir ez-Zor

Dimanche, la coalition, qui effectue régulièrement des raids dans la zone, a fait quatre morts civils dans une localité du gouvernorat de Deir ez-Zor.

La semaine dernière, une frappe aérienne de la coalition dans cette région a fait trois tués parmi les enfants de la localité d'Al-Chaafa. En même temps, un raid au phosphore blanc avait également été effectué contre Hadjin, d'après Sana.

La coalition effectue régulièrement des raids aériens contre Hadjin et al-Chaafa et les médias syriens ont plus d'une fois fait état de l'emploi de phosphore blanc dans les bombardements.

Les autorités syriennes ont appelé les Nations unies à prendre des mesures appropriées contre les responsables et à faire cesser la présence illégale de la coalition en Syrie. Le Pentagone avait alors déclaré que la coalition ne communiquait pas sur les munitions employées en Syrie, mais que celles-ci étaient conformes aux normes internationales.