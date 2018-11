Les Pays-Bas évoquent les retombées pour l‘Europe d’un rapprochement entre Alger et Rabat

Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a réagi positivement, sur son compte Twitter, à l'appel du roi du Maroc Mohammed VI aux autorités algériennes, de lancer un dialogue franc et sans conditions afin de refonder les relations bilatérales sur des bases plus saines, en évoquant un intérêt certain pour l'Europe.

C’est avec grand intérêt que🇳🇱ont pris connaissance des propositions faites par SM le Roi Mohammed VI d’un dialogue renouvelé avec l’Algérie.🇳🇱ont des relations profondes avec le Maroc & l’Algérie. Le renforcement des liens entre le Maroc&l’Algérie est dans l’intérêt de l’Europe. — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) 9 ноября 2018 г.

​L'annonce le 10 novembre par la formation politique au pouvoir au Maroc, le Parti de la justice et du développement (PJD), de lancer des consultations avec des partis politiques algériens afin d'expliquer l'appel du roi Mohammed VI à Alger, n'a pas suscité l'enthousiasme de ces derniers. En effet, trois partis islamistes: Ennahda, le Mouvement de la société de paix (MSP) et le Front pour la justice et la construction se sont déclarés hostiles à la démarche du parti du Premier ministre marocain Saâdeddine El Othmani , pourtant lui-même affilié au mouvement des Frères musulmans*.

Pour rappel, le 6 novembre, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohammed VI a proposé, dans son discours à la nation, aux autorités algériennes de relancer les relations bilatérales en créant un «mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation» destiné à permettre de régler les différends entre les deux pays. Les autorités algériennes n'ont pas encore réagi officiellement à la proposition marocaine.

*Organisation terroriste interdite en Russie