Android ou iOS? Zuckerberg aurait choisi à la place des dirigeants de Facebook

Les dirigeants de la société Facebook ont été enjoints par Mark Zuckerberg de préférer Android à iOS, selon The New York Times.

Comme l'indique le quotidien, Mark Zuckerberg a donné cet ordre après la parution en mars 2018 de l'interview du chef d'Apple, Tim Cook, dans laquelle il avait critiqué Facebook. Répondant à une question portant sur les scandales qui entourent le nom de Facebook, Tim Cook avait estimé que sa propre entreprise ne se serait jamais retrouvée dans une situation pareille parce qu'elle n'allait pas «vendre la vie privée» des utilisateurs.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Zuckerberg ne fait plus partie des trois personnes les plus riches au monde

Facebook a réagi à l'article de NYT et a déclaré que la société encourageait véritablement ses employés et ses dirigeants à utiliser Android du fait de la popularité de cette plateforme. Facebook n'a quand même pas précisé si cette approche était liée aux propos du chef d'Apple mais a rappelé que ce dernier critiquait de manière constante le business modèle de Facebook:

«Tim Cook a constamment critiqué notre modèle de gestion et Mark a également indiqué clairement qu'il n'était pas d'accord. Il n'a donc pas été nécessaire d'employer qui que ce soit pour le faire pour nous. Et nous encourageons depuis longtemps nos employés et nos dirigeants à utiliser Android parce qu'il s'agit du système d'exploitation le plus répandu dans le monde.»

Selon The Verge, certains dirigeants publient toujours sur Twitter depuis leurs iPhone, ce qui veut dire que soit l'ordre de Zuckerberg n'est que partiellement exécuté, soit ils n'utilisent Apple que dans leur vie privée.