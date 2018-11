Le parti conservateur britannique est susceptible d’accueillir assez de soutiens pour lancer la procédure de motion de censure contre la Première ministre du pays. De nombreux membres du parti de Mme May ont déclaré dans leurs lettres avoir perdu confiance en elle. Ce vote pourrait avoir lieu dès mardi prochain.

Après l'approbation par le gouvernement britannique du projet d'accord avec l'UE sur le Brexit, Theresa May risque de faire face à une motion de censure prônée par certains membres de son parti, informe Sky News.

Ce vendredi au moins 18 parlementaires conservateurs ont rédigé des lettres, selon lesquelles ils ne soutiennent plus la Première ministre. Selon Sky News, une procédure de motion de censure peut être lancée contre Mme May si 48 membres de son parti soutiennent cette proposition. Elle peut être démise si 158 parlementaires sur 315 votent la motion de censure.

«C'est avec regret que je dois vous informer que j'ai perdu confiance en Theresa May en tant que cheffe du parti conservateur et Première ministre britannique», a écrit le parlementaire britannique Henry Smith dans sa lettre dont la copie a été publiée sur Twitter.

— Henry Smith MP 🇬🇧 (@HenrySmithUK) November 15, 2018

​Jeudi, plusieurs membres du gouvernement britannique dont le ministre chargé du Brexit, la ministre du Travail, la secrétaire d'État chargée du Brexit et le secrétaire d'État chargé de l'Irlande du Nord ont annoncé leur démission.

Theresa May a annoncé le 14 novembre que le gouvernement britannique avait approuvé le projet d'accord avec l'UE sur le Brexit. Selon ce document, le Royaume-Uni et l'UE mettront en place un espace douanier commun qui fonctionnera jusqu'à la fin des négociations sur les paramètres des futures relations entre Londres et Bruxelles. Les autorités britanniques ont promis de respecter leurs engagements financiers pris dans le cadre du budget pluriannuel 2014-2020.

La question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande reste l'un des problèmes clés du Brexit: les parties doivent décider comment ne pas violer les conditions de l'accord de Belfast, empêcher la création d'une «frontière dure» entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit et ne pas porter atteinte à l'intégrité du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars 2019.