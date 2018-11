Un casque bleu tué dans l'ouest de la Centrafrique

Un Casque bleu de la Mission de l'Onu en Centrafrique (Minusca) a succombé à ses blessures vendredi soir, après des combats contre des hommes armés non identifiés dans l'ouest de la Centrafrique, rapporte l'Onu cité par l'AFP.

Ces derniers ont attaqué une base avancée de la Minusca à 21H00 à Gbambia, à une centaine de kilomètres de Berberati, dans la province de Mambéré-Kadéï, dans l'ouest du pays, indique le rapport, qui ne précise pas la nationalité de la victime.

Le Casque bleu a été blessé dans les affrontements et est décédé à l'hôpital de Berberati des suites de ses blessures, selon le communiqué officiel.

L'identité des assaillants n'est pas connue, mais dans la région où l'attaque a eu lieu, la présence du groupe armé Siriri est avérée.

Les affrontements entre Casques bleus et combattants de Siriri sont fréquents dans cette zone du pays. Un Casque bleu tanzanien avait perdu la vie en juin après une embuscade de Siriri à Dilapoko, dans le sud-ouest de cette même préfecture de Mambéré-Kadeï.

Cette nouvelle attaque porte à six le nombre de Casques bleus tués en République centrafricaine cette année.

Jeudi, des combats meurtriers entre groupes armés ont endeuillé la ville d'Alindao, dans le centre du pays, où une quarantaine de personnes, dont deux prêtres, ont été tuées.

Ces groupes armés, qui contrôlent en Centrafrique la majorité du territoire, combattent pour la mainmise sur les ressources et le bénéfice d'une influence locale. Ce pays de 4,5 millions d'habitants est classé parmi les plus pauvres au monde, mais il s'avère riche en diamants, or et uranium.