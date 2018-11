L’Espagne propose au Maroc d’organiser ensemble avec le Portugal le Mondial 2030

En visite officielle à Rabat ce lundi 19 novembre, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a proposé aux autorités marocaines d'organiser conjointement la Coupe du Monde de football 2030 en joignant le Portugal au projet.

«Cela sera la première fois qu'il y aura une candidature entre deux continents, entre l'Europe et l'Afrique […]. Le roi Mohammed VI a très bien accueilli cette proposition», a déclaré le responsable espagnol à l'issue d'une audience avec le souverain marocain. «Nous allons travailler avec le Portugal à la présentation de cette candidature hypothétique qui, je pense, sera très compétitive et nous réjouit beaucoup», a-t-il encore soutenu.

Pour l'organisation de ce Mondial 2030, plusieurs groupes de pays sont en lice en Amérique latine et en Europe. En effet l'Uruguay, l'organisateur de la première Coupe du Monde en 1930, souhaite réitérer son exploit en y associant l'Argentine et le Paraguay. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisagent également une candidature commune tout comme le Royaume-Uni et l'Irlande.

Fin septembre, au lendemain de l'échec de la candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 à la faveur de celle des États-Unis, du Canada et du Mexique, l'idée d'un dossier commun entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie avait été évoquée. De son côté, l'Union nord-africaine de football (UNAF) avait appelé à une candidature conjointe nord-africaine.

Pour rappel, le Maroc a été cinq fois candidat à l'organisation du Mondial de football: en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026, sans succès. S'il réussit son pari avec l'Espagne et le Portugal, il sera le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à organiser une Coupe du Monde.