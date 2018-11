Des pannes signalées sur Facebook et Instagram cet après-midi

Des pannes dans plusieurs pays ont été signalées dans le fonctionnement du service de partage des photos Instagram et de Facebook, ainsi que Facebook messagerie, d'après le site Downdetector et les plaintes apparaissant sur Twitter.

❓ #SputnikSondage Depuis quelques heures, des utilisateurs de #Facebook et d’#Instagram du monde entier signalent des dysfonctionnements. Avez-vous aussi rencontré ce problème?

En savoir plus: https://t.co/Pnrgc63xBq — Sputnik France (@sputnik_fr) 20 ноября 2018 г.

Parmi les zones touchées par les dysfonctionnements de Facebook figurent la côte est des États-Unis, de multiples pays européens, le Japon et plusieurs autres. En cela, les points «rouges», c'est-à-dire les foyers les plus touchés, se trouvent à Paris, Berlin, Varsovie, Helsinki, Washington, New York, Boston et Pittsburgh.

​Quant à Instagram, la panne touche le Royaume-Uni (et particulièrement Londres), l'Allemagne, l'Espagne, le nord de la France et Paris, la Hongrie, le Canada (Toronto), les États-Unis (New York), Singapour, la Thaïlande et d'autres pays.

Les utilisateurs ont débarqué en nombre sur Twitter, s'interrogeant: «Alors quelqu'un se rappelle de ce qu'on faisait avant Facebook» et ironisant que c'est une bonne occasion pour «s'emparer de la planète».

Sooo anyone remember what we did before Facebook #facebookdown pic.twitter.com/zqhZbFuWVv — Victoria A Harrell (@VictoriaAHarrel) 20 ноября 2018 г.

Quand Instagram est ton outil de travail principal et qu'il est down… #instagramdown pic.twitter.com/fOiYYzjKlr — Amandine Vanstaevel (@mandise5) 20 ноября 2018 г.

​Les premières défaillances ont été constatées aux environs de 14h00 (heure de Paris). Les utilisateurs se sont plaints de problèmes d'autorisation et d'une erreur «Service non disponible» apparaissant sur l'écran.

D'importantes pannes dans le fonctionnement de ces deux réseaux sociaux ont été enregistrées début septembre lorsque les internautes ont eu des problèmes d'accès à leurs comptes et de téléchargement des images.