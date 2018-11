Les USA ont-ils sous-estimé les forces sous-marines chinoises?

Les photos du chantier naval de Bohai (province du Liaoning) et de la base de sous-marins de Longpo (île de Hainan) montrent que la Chine compte plus de sous-marins nucléaires en construction qu'on ne le croyait auparavant, selon le portail Defense One. Le rapport indique qu'un sous-marin de plus est en construction que le Pentagone n'avait pas encore pris en compte.

Néanmoins, il y a moins de sous-marins nucléaires opérationnels que le comptaient les institutions occidentales, le département de la Défense américain et le Center for Strategic and International Studies (CSIS), indique le rapport.

Selon les estimations du CSIS et du Pentagone, la force océanique stratégique chinoise a été limitée à quatre sous-marins opérationnels de classe Jin ou 094. Pourtant, deux de ces sous-marins «ne semblent pas fonctionner», a déclaré Catherine Dill du James Martin Center of Nonproliferation Studies auprès du Middlebury Institute of International Studies at Monterey, citée par Defense One.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Un «duel» de sous-marins nucléaires russes en mer de Barents

Le rapport militaire sur l'armée chinoise 2018 du Pentagone a notamment signalé que quatre sous-marins de classe 094 étaient en activité.

En comparaison, les forces nucléaires russes disposent de neuf sous-marins nucléaires stratégiques «qui assurent des patrouilles militaires continues en mer», a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, en mai 2017. «La marine russe envisage également d'augmenter le nombre de sous-marins nucléaires stratégiques à 13, dont sept Boreï équipés de missiles Boulava», a-t-il alors souligné.

L'US Navy comprend 14 sous-marins de classe Ohio, de taille comparable à celle des sous-marins russes de la classe Boreï et chinoise de la classe 094.