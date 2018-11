Des paramilitaires albanais se dirigent vers le nord du Kosovo, selon le Président Vucic

Des paramilitaires albanais se dirigent vers le nord du Kosovo, selon le Président serbe Aleksandar Vucic.

Après l'annonce par Pristina de sa décision d'introduire une taxe douanière de 100% sur les produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine au Kosovo, Aleksandar Vucic a rencontré des représentants des Serbes du Kosovo à Belgrade.

© Sputnik . Natalya Grebenuk Le Kosovo semble avoir déclaré une guerre commerciale à la Bosnie et à la Serbie

En outre, il a informé les ambassadeurs des cinq plus grands pays occidentaux et le représentant de l'Union européenne des conséquences déstabilisatrices de l'introduction par Pristina d'une taxe de 100% sur des marchandises serbes. Il a fait remarquer que cette démarche violait l'Accord de libre-échange centre-européen (CEFTA).

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, a commenté pour Sputnik la situation au Kosovo.

«La déclaration de Ramush Haradinaj [Premier ministre de la république autoproclamée du Kosovo, selon laquelle les taxes ne seront réduites que si la Serbie reconnaît complètement l'indépendance du Kosovo, ndlr] est “un témoin lumineux rouge” pour les forces occidentales leur signifiant qu'elles doivent pousser Pristina à renoncer à ses mesures insensées», a-t-il indiqué, ajoutant que la Serbie ne reconnaissait pas le Kosovo, mais que «Belgrade était prêt au dialogue».

L'Union européenne a pour sa part exhorté la Serbie et la république autoproclamée du Kosovo à normaliser leurs relations.

«Nous appelons les dirigeants des deux pays à cesser immédiatement les provocations et à se concentrer sur l'achèvement du processus de normalisation des relations bilatérales», a déclaré ce jeudi Maja Kocijancic, porte-parole de la chef de la diplomatie européenne.

Une taxe douanière de 100% frappe désormais des produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine au Kosovo et le Premier ministre de cette république autoproclamée, Ramush Haradinaj, a déclaré qu'il ne lèverait les sanctions qu'après la fin de «l'agression serbe» et la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la Serbie. En outre, des marchandises serbes sont incendiées et les plaques d'immatriculation serbes sont arrachées de voitures.

© AP Photo / Visar Kryeziu Le Kosovo vote pour la création d’une armée nationale, regain de tension dans les Balkans

Pristina a introduit la taxe après la réaction indignée de Belgrade à l'adoption d'un droit de douane kosovar de 10% sur ces mêmes produits.

Le parlement kosovar a unilatéralement proclamé l'indépendance du Kosovo par rapport à la Serbie en février 2008. En 2010, la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu cette décision de légitime dans un avis consultatif. A l'heure actuelle, 105 pays reconnaissent le Kosovo, alors que Pristina affirme qu'il y en a 117. Plus de 60 pays sont contre la reconnaissance du Kosovo, dont la Chine, l'Inde, Israël, la Russie et cinq pays membres de l'UE.