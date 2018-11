Les services spéciaux kosovars font irruption dans la partie serbe de Kosovska Mitrovica

Des agents des services spéciaux du ministère kosovar de l'Intérieur ont commencé ce vendredi matin leur irruption dans la ville de Kosovska Mitrovica, petite enclave serbe du nord du Kosovo. Selon le maire de la ville, deux policiers serbes ont été tabassés et arrêtés.

Des agents des services spéciaux ROSU du ministère kosovar de l'Intérieur ont commencé ce vendredi matin leur irruption dans la ville de Kosovska Mitrovica, petite enclave serbe du nord du Kosovo. L'intrusion des services spéciaux a débuté à 6 heures locales, ce qui est confirmé par le maire de la ville.

Selon le maire de la ville, Goran Rakic, cité par des médias locaux, après avoir fait irruption dans les maisons de deux policiers serbes, des agents du ROSU les ont tabassés et arrêtés.

Pour le moment, la police kosovare ne donne pas de commentaires.

Le 22 novembre, le Président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que des groupes paramilitaires albanais se dirigeaient vers le nord du Kosovo et a informé les ambassadeurs des cinq plus grands pays occidentaux et le représentant de l'Union européenne des conséquences déstabilisatrices de l'introduction par Pristina d'une taxe de 100% sur des marchandises serbes.

Une taxe douanière de 100% frappe désormais des produits importés de Serbie et de Bosnie-Herzégovine au Kosovo et le Premier ministre de cette république autoproclamée, Ramush Haradinaj, a déclaré qu'il ne lèverait les sanctions qu'après la fin de «l'agression serbe» et la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la Serbie.

Pristina a introduit la taxe après la réaction indignée de Belgrade à l'adoption d'un droit de douane kosovar de 10% sur ces mêmes produits.

Le parlement kosovar a unilatéralement proclamé l'indépendance du Kosovo par rapport à la Serbie en février 2008. En 2010, la Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu cette décision de légitime dans un avis consultatif. A l'heure actuelle, 105 pays reconnaissent le Kosovo, alors que Pristina affirme qu'il y en a 117. Plus de 60 pays sont contre la reconnaissance du Kosovo, dont la Chine, l'Inde, Israël, la Russie et cinq pays membres de l'UE.