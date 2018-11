Quelle place pour la Syrie lors des discussions Trump-Poutine au G20?

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en marge du G20 n'est toujours pas officiellement confirmée, or à en juger d'après les contacts précédents entre les deux chefs d'État, la Syrie occupe une place importante dans leurs négociations. C'est ce qu'a déclaré le représentant spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, dans une interview accordée à RIA Novosti et au journal Kommersant.

«Tout d'abord, le tête-à-tête n'est pas officiellement confirmé. S'il a lieu, l'expérience des rencontres précédentes entre Trump et Poutine permet de dire que la Syrie joue un rôle crucial», a indiqué James Jeffrey.

© AFP 2018 LOUAI BESHARA Un changement de pouvoir en Syrie n’est pas un préalable, selon un responsable US

Le responsable américain a également affirmé que Donald Trump «accordait beaucoup d'attention à la question syrienne». Selon James Jeffrey, les États-Unis ne poursuivent pas l'objectif de changer le pouvoir en Syrie.

Vladimir Poutine et Donald Trump devraient se rencontrer en marge du sommet du G20 qui aura lieu à Buenos Aires (Argentine) les 30 novembre et 1er décembre, selon des annonces faites plus tôt dans le mois par le Kremlin et le Président américain lui-même.