En 2025, Osaka accueille l'Exposition universelle

L'exposition universelle 2025 aura un parfum d'Asie: c'est la ville d'Osaka, au Japon qui a été sélectionnée par le Bureau international des expositions, ce 23 novembre à Paris.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a présenté lui-même la candidature d'Osaka en déclarant qu'avec l'offre de l'Exposition universelle, tous les Japonais étaient «prêts et enthousiastes à l'idée d'accueillir [les visiteurs] et de travailler avec [eux] pour faire de notre monde un endroit merveilleux».

La région d'Osaka-Kansaï « attire les gens du monde entier pour forger ensemble une culture unique et innovante »

Osaka se présente comme le choix sûr et fiable, notamment parce qu'elle avait déjà organisé l'Expo de 1970. L'idée phare de la ville-candidate est d'installer les pavillons sur une île artificielle autour du thème «Société 5.0»: comment tirer parti de la robotique et de l'intelligence artificielle pour le bien public.

Les dirigeants d'Osaka, la troisième plus grande ville du Japon et la plus grande de l'ouest du pays, espèrent que le salon revitalisera une ville qui a perdu beaucoup de son éclat au profit de Tokyo. Après l'exposition, ils prévoient de transformer le site en village-casino, bien que les résidents s'opposent à ce que les jeux de casino s'installent en ville.

Ekaterinbourg, en Russie, deuxième fois candidate pour l'accueil de l'EXPO, a joué le tout pour tout. C'est Vladimir Poutine qui a tenu de soumettre personnellement la candidature d'Ekaterinbourg à l'organisation de l'exposition universelle Expo 2025, dans une allocution vidéo devant les délégués de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE). L'hôte du Kremlin a déclaré que la Russie garantirait le confort et la sécurité des participants et des invités de l'exposition si celle-ci avait lieu à Ekaterinbourg.

«Il s'agit de la quatrième ville de Russie et du pôle économique qui connaît la croissance la plus dynamique. C'est une cité des affaires, des sciences et des technologies de pointe. C'est une ville unique pour la culture et la création», a déclaré M. Poutine.

Les Expositions Universelles passées ont apporté au monde des merveilles, telles que la Tour Eiffel à Paris en 1889, la Grande Roue à Chicago en 1893 et et la futuriste tour Space Needle à Seattle en 1962.

À chaque exposition universelle, la Russie a réussi à surprendre les visiteurs:

Participant aux Expositions Universelles depuis 1851, la Russie veut organiser, pour la première fois, une Exposition sur son territoire, à Ekaterinbourg

​Les Expositions universelles peuvent durer jusqu'à six mois et coûter des millions de dollars en hébergement, mais ce défi financier est souvent récompensé par la visibilité internationale qui se transforme à long terme en hausse d'investissements et en croissance économique.