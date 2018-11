Négociations sur la Syrie: Astana confirme la participation de l’opposition armée

Le chef de la diplomatie kazakh a énuméré pour Sputnik les principales questions qui seraient abordées lors la prochaine session des pourparlers d'Astana sur la Syrie.

«La 11e session des négociations d'Astana sur un règlement pacifique en Syrie se déroulera les 28 et 29 novembre. Elle portera sur le renforcement du régime de la cessation des hostilités et le respect de la trêve. Le groupe de travail sur l'échange de prisonniers et sur d'autres questions s'y réunira pour la sixième fois», a-t-il déclaré.

M. Abdrakhmanov a également mentionné les principaux participants à ces pourparlers.

«La liste des participants devrait être classique: il s'agit des pays garants, dont la Russie, la Turquie, et l'Iran, des observateurs de l'Onu et de la Jordanie, du gouvernement syrien et de l'opposition armée syrienne», a ajouté le ministre.

Le processus de règlement du conflit en Syrie a été lancé à Astana en janvier 2017 en vue de créer des conditions favorables à la formation d'instruments efficaces pour le processus de négociations de paix à Genève, en vue d'accomplir les tâches fixées dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'Onu.