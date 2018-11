Quelle est la clef de la popularité de Vladimir Poutine et Xi Jinping?

Les dirigeants qui ne tentent pas de plaire au monde entier et se concentrent sur la politique intérieure ont des cotes de popularité plus élevées à l’intérieur de leurs pays. Telle est la conclusion qui peut être tirée d’une étude d’experts italiens qui ont dressé la liste des dirigeants qui inspirent le plus de confiance.

L'institut italien Milton Friedman a publié un classement des dirigeants mondiaux basé sur leurs cotes de popularité parmi les citoyens de leurs pays et à l'étranger.

«L'élève a battu le maître!»: Macron bat le record d'impopularité de Hollande

C'est le Président chinois Xi Jinping qui arrive en tête de ce classement. Comme l'indiquent les experts, il bénéficie de la popularité plus élevée à l'intérieur du pays mais aussi d'une image favorable à l'étranger grâce à l'influence humanitaire, économique et culturelle de la Chine.

Le Président russe occupe la deuxième place de la liste. Selon l'Institut italien, le niveau d'approbation de sa politique par les Russes permet à Vladimir Poutine de transmettre l'influence russe à l'étranger. Les experts soulignent également que sa popularité augmente sur fond de crise des idées de la mondialisation et des divergences entre les pays occidentaux.

Le dirigeant russe est suivi par Donald Trump dont la cote de popularité reste assez élevée malgré la résistance d'une partie de la classe politique américaine et la baisse du niveau d'approbation de sa politique internationale dans le monde.

Parmi les dirigeants européens les plus influents dans le monde figurent Angela Merkel et Emmanuel Macron qui maintiennent des cotes de popularité assez élevées à l'étranger mais font face à une crise de confiance à l'intérieur de leurs pays. Selon le rapport de l'Institut italien, le Président français se confronte à des problèmes sociaux et économiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre ce qui explique la baisse de sa popularité.

L'Allemagne en quête d'alternative: la coalition de Merkel perd en popularité

En ce qui concerne la Première ministre britannique, les experts indiquent que les positions ne sont pas stables ni à l'intérieur du pays ni à l'étranger à cause du Brexit. De plus, ils estiment que sa démission devient de plus en plus possible.

En évaluant la popularité du Président du conseil italien Giuseppe Conte, les auteurs de la recherche soulignent qu'il est trop tôt pour juger sa politique. Néanmoins, ils mettent l'accent sur le fait que sa cote de popularité parmi les Italiens ainsi que celle des vice-présidents du gouvernement italien Matteo Salvini et Luigi Di Maio sont d'environ 60%.

En commentant ce rapport, Serguï Oznobitchev, directeur du Centre des évaluations stratégiques, cité par Gazeta.ru, a souligné que l'influence des leaders augmente lorsqu'ils prennent des décisions dirigées par les intérêts de leurs propres pays en insistant sur leur respect malgré la pression.