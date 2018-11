L'ancien roi d'Espagne fustigé pour sa photo en compagnie du prince saoudien

L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, a été critiqué après la parution d'une photo le présentant en compagnie du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, annonce le quotidien El Pais.

Selon ce dernier, la photo a paru sur le compte Twitter de la diplomatie saoudienne. Le quotidien espagnol El Mundo a qualifié l'image de «photo de la honte».

El rey emérito ha coincidido con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, con quien se ha hecho una fotografía https://t.co/xRcR0oCTcm — ElNacional.cat (@elnacionalcat_e) 26 ноября 2018 г.

​À leur tour, les partis socialistes espagnols Gauche unie et Podemos ont fustigé la photo.

«C'est humiliant pour l'Espagne et les Espagnols», a écrit dans son compte Twitter Pablo Echenique, membre haut placé de Podemos.

Selon le leader du parti Gauche unie, Alberto Garzon, la photo «reflète bien l'époque qui doit prendre fin».

«La monarchie, c'est un problème et pas seulement pour le peuple d'Espagne, comme le montre la photo. Cette photo est un symbole», a ajouté Garzon dont le parti prône activement la fin de la monarchie en Espagne.

Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul où il s'était rendu pour effectuer des démarches administratives. Après avoir d'abord nié le meurtre, les autorités saoudiennes ont fini par reconnaître que l'éditorialiste avait trouvé la mort lors d'une opération «non autorisée». Plus d'un mois et demi après sa mort, son corps n'a toujours pas été retrouvé. 21 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire, selon le bureau du procureur général à Riyad. 11 de ces suspects ont été inculpés, et le procureur général a requis la peine de mort à l'encontre de cinq d'entre eux, accusés d'avoir «ordonné et commis le crime».