Le parlement ukrainien approuve la loi martiale de Piotr Porochenko

Le décret de Piotr Porochenko relatif à l'établissement de la loi martiale dans certaines zones du pays pour une durée de 30 jours suite à l'incident dans le détroit de Kertch a été approuvé par le parlement ukrainien.

Prenant la parole devant les députés, Piotr Porochenko a déclaré que la loi martiale ne s'appliquerait pas à tout le territoire mais à des zones qui bordent la Russie, la Moldavie, notamment la Transnistrie, ainsi que le long de la côte des mers Noire et d'Azov:

«Là où peut avoir lieu une frappe», a fait remarquer le Président ukrainien.

Plus tôt dans la journée, Piotr Porochenko a signé le décret portant sur la décision du Conseil de sécurité et de défense nationale (SNBO) d'introduire la loi martiale dans le pays, a indiqué le site Web officiel de la présidence ukrainienne.

Alexandre Tourtchynov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale, a déclaré que Piotr Porochenko avait présente au parlement le décret modifié relatif à l'introduction de la loi martiale pour une durée de 30 jours et non de 60, comme il avait été signalé auparavant. Le Président ukrainien a fait remarquer qu'il avait pour objectif que la loi martiale n'empêche pas la course présidentielle.

Violation de la frontière par des navires ukrainiens

Trois navires de la Marine ukrainienne ont violé le matin du 25 novembre la frontière russe de la côte de la mer Noire, près du détroit de Kertch. Selon le département du FSB pour la Crimée, ils effectuaient des manœuvres dangereuses et refusaient d'exécuter les ordres des gardes-côtes.

© Sputnik . Sergey Averin Moscou: Kiev prépare une provocation aux armes chimiques dans le Donbass

Vers 19h00 heure de Moscou (17h00 heure de Paris), les vaisseaux ont entrepris une nouvelle tentative d'effectuer des actions illégales dans les eaux territoriales russes. Les gardes-côtes russes ont alors eu recours aux armes pour les arrêter, a fait savoir le Service fédéral russe de sécurité (FSB). Trois militaires ukrainiens ont été blessés, puis ont reçu des soins médicaux, leurs jours ne sont pas en danger.

La Russie a qualifié l'incident de «provocation» et a ouvert une affaire pénale à la suite de la violation de sa frontière d'État. À la demande de Moscou, le Conseil de sécurité de l'Onu s'est réuni ce lundi à 17h, heure de Paris.

Commentant la situation, le porte-parole du Kremlin a rappelé que la partie russe avait agi en pleine conformité avec le droit international.