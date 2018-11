L’incident dans la mer Noire au cœur de l’entretien téléphonique entre Poutine et Merkel

Vladimir Poutine et Angela Merkel ont échangé par téléphone à propos de l'incident dans le détroit de Kertch, a communiqué le service de presse du Kremlin, en précisant que la conversation avait eu lieu à l'initiative de la partie allemande.

«L'incident dangereux qui avait eu lieu le 25 novembre dans les eaux du détroit de Kertch a été discuté. Vladimir Poutine a fait le point sur les actions provocatrices de la partie ukrainienne ainsi que la violation sévère des règles du droit international par ses navires de guerre qui avaient volontairement ignoré les règles du passage pacifique dans les eaux russes», a-t-on appris par le communiqué.

De plus, il a exprimé «une préoccupation sérieuse» par rapport à la décision de Kiev de mettre ses militaires en état d'alerte et de mettre en place la loi martiale. Il a été par ailleurs précisé que le gouvernement ukrainien endossait toute la responsabilité d'avoir créé une autre situation de conflit ainsi que les risques qui y sont liés.

«Tout ceci a été commis compte-tenu de la campagne électorale en Ukraine», précise le communiqué.

En outre, Vladimir Poutine a fait part de son espoir que Berlin utiliserait son influence sur les autorités ukrainiennes afin de les retenir de se lancer dans des actions irréfléchies. Il a été souligné que la police des frontières serait prête à présenter toutes les explications supplémentaires pour faire la lumière sur les faits qui se sont produits dans le détroit de Kertch.

Trois navires de la Marine ukrainienne ont violé dimanche matin la frontière russe, effectuant des manœuvres dangereuses et refusant d'exécuter les ordres des garde-côtes. Le département du FSB pour la Crimée a invoqué la violation des articles 19 et 21 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Vers 19h00 heure de Moscou (17h00 heure de Paris), les vaisseaux ont entrepris une nouvelle tentative d'effectuer des actions illégales dans les eaux territoriales russes. Les garde-côtes russes ont alors eu recours aux armes pour les arrêter, a fait savoir le Service russe de sécurité (FSB). Trois militaires ukrainiens ont été blessés, puis ont reçu des soins médicaux, leurs jours ne sont pas en danger.